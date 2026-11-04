Convoca fundación a reformar estatutos

La Fundación Fernando Castañón Gamboa, Pro Museo de la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, A.C., a través de su presidenta del Consejo Directivo, Martha Cruz Archila, emitió la 1ª Convocatoria para participar en la Asamblea General de Asociados que se celebrará el próximo sábado 21 de noviembre de 2026.

Cita

De acuerdo con la convocatoria emitida en los términos de los artículos 2674, 2675, 2676, 2677 y 2678 del Código Civil Federal, así como de los estatutos de la Asociación, la asamblea se llevará a cabo a las 10:30 horas en el domicilio ubicado en avenida Central Número 288, Centro de Tuxtla Gutiérrez.

Orden del día

De acuerdo con la información emitida, durante la asamblea se someterán a propuesta, discusión y, en su caso, aprobación los siguientes puntos: Reforma integral de estatutos, admisión de asociados, exclusión de asociados, integración del Consejo Consultivo, integración del Consejo Directivo, revocación de poderes y nombramiento de delegados especiales para formalizar las resoluciones que se adopten.

Segunda convocatoria

En caso de no haber quórum legal en Primera Convocatoria, se llevará a cabo la Asamblea en Segunda Convocatoria, con el mismo Orden del Día, lugar y fecha, a las 11:00 horas.