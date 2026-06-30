Convoca ITAC a artistas de la ciudad

Con el propósito de acercar el arte a las zonas con mayores necesidades sociales de Tuxtla Gutiérrez, el Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) lanzó la convocatoria “Artistas por la Paz y la No Violencia”, dirigida a creadores, gestores culturales, grupos y colectivos interesados en desarrollar proyectos comunitarios durante agosto de este año.

La iniciativa busca que las expresiones artísticas se conviertan en una herramienta para fomentar la convivencia, fortalecer el tejido social y generar espacios de diálogo en colonias, barrios y ejidos considerados de alta marginación.

Apoyo

Como parte del programa, se seleccionarán tres proyectos que recibirán una bolsa económica total de 40 mil pesos para su ejecución.

El apoyo será distribuido de acuerdo con las características de cada propuesta: un proyecto obtendrá 14 mil pesos y los otros dos recibirán 13 mil pesos cada uno.

La convocatoria está abierta a artistas, creadores y gestores culturales mayores de 18 años que acrediten residencia en Tuxtla Gutiérrez.

Integración

Además de una presentación artística, cada proyecto deberá incluir un taller o actividad de intercambio directo con la población beneficiada, con el objetivo de incentivar la participación ciudadana y la apropiación de los espacios públicos. El registro permanecerá abierto hasta el 10 de julio de 2026.

Deliberación

Las propuestas serán evaluadas por un comité integrado por tres especialistas, quienes analizarán aspectos como la originalidad, viabilidad, impacto social y enfoque comunitario de cada proyecto.

Los resultados se darán a conocer el 16 de julio, mientras que el evento de presentación institucional de los proyectos seleccionados se realizará el 30 de julio.

Las intervenciones artísticas se desarrollarán durante agosto y concluirán con un encuentro para presentar los resultados obtenidos en las comunidades participantes.