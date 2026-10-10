Convoca ITAC a crear calaveritas literarias

El Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC) lanzó la convocatoria para el Concurso de Calaveritas Literarias, una actividad abierta al público en general de Tuxtla Gutiérrez, las inscripciones son gratuitas y permanecerán abiertas a partir de la difusión de la presente convocatoria y hasta el 26 de octubre.

Los interesados deberán entregar su trabajo por duplicado en la Casa de Cultura Luis Alaminos Guerrero, ubicada en la 1a. Poniente y 2a. Norte, frente al parque Santo Domingo.

La recepción de los textos se realizará dentro de un sobre sellado y rotulado con el seudónimo del participante en la parte exterior.

Datos personales

En el interior se deberán incluir los datos personales mediante una copia del INE; en caso de ser menores de edad, se deberá anexar una carta de autorización de los tutores, comprobante de domicilio no mayor a tres meses y CURP actualizada.

Los trabajos podrán aludir a personajes populares de la cultura tuxtleca o chiapaneca, siempre que sean ingeniosos y respetuosos. El certamen calificará el ingenio, la creatividad, la versificación y la originalidad.

Indicaciones

No se aceptarán aquellos textos que contengan lenguaje vulgar, difamatorio u obsceno, que hagan apología de la violencia o promuevan la violencia de género. La extensión de las obras no deberá ser menor a cuatro cuartetos ni mayor a diez, y deberán presentarse en tipografía Arial, tamaño 12.

Los resultados se darán a conocer durante la ceremonia de premiación programada para el 30 de octubre, en el marco del evento conmemorativo al Día de Muertos. Todos los participantes deberán acudir con su calaverita impresa, ya que en dicho acto se realizará una lectura de las cinco mejores obras para, posteriormente, anunciar a los ganadores.