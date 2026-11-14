Convoca Sader a registrarse para el PEUA

El 18 de diciembre será la fecha límite para que las y los productores agrícolas de Chiapas que aún no cuenten con el Programa Especial de Energía para el Campo en materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola (PEUA), acudan a las ventanillas de la Oficina de Representación de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) en Chiapas y puedan obtener el subsidio en el 2027.

Este programa es coordinado por la Sader junto con las comisiones Nacional del Agua (Conagua) y Federal de Electricidad (CFE); se trata de brindar un subsidio para el uso de energía eléctrica en actividades de bombeo y rebombeo de agua para riego agrícola.

Mecanismo

La Oficina de Representación dio a conocer que quienes se encuentren activos en el padrón del PEUA 2026 y hayan realizado su trámite de inscripción, reinscripción o reincorporación, con su expediente debidamente integrado y actualizado, quedarán inscritas automáticamente.

Este proceso estará sujeto a la validación de esta Representación, conforme a la normativa vigente, por ello, es importante acercarse a consultar su estatus y verificar su expediente.

Precisaron que quienes hayan concluido la vigencia de sus títulos de concesión de aguas nacionales, pero hayan presentado oportunamente la solicitud de prórroga y no cuenten con una resolución, podrán solicitar su reinscripción mediante la presentación del comprobante de ingreso del trámite correspondiente.

Aplica también para quienes hayan solicitado su adhesión a los decretos de regularización emitidos por la Conagua, incluidos los publicados el 28 de octubre de 2025 y el 15 de julio de 2026, así como las resoluciones anteriores que resulten aplicables. En estos casos, deberán presentar el comprobante de ingreso de su solicitud de adhesión.