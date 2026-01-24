Convoca Salud a niños y jóvenes a vacunarse

La Secretaría de Salud del estado (SSA) hace un llamado a los padres y madres de familia, así como a tutores, para que niñas, niños y jóvenes se vacunen contra el sarampión, y en caso de que presenten síntomas sospechosos a la enfermedad no asistan a la escuela o lugares de alta concentración, y acudan de inmediato a la unidad de salud más cercana para reducir el riesgo de transmisión.

La dependencia estatal hace hincapié que en caso de que los menores o jóvenes presenten síntomas respiratorios, fiebre o sarpullido, o bien, si algún miembro de la familia presenta esas molestias, no asistan a la escuela y acudan de inmediato a valoración médica, a fin de cortar la cadena de contagios y evitar posibles complicaciones.

Ante la presencia de síntomas como conjuntivitis, tos, molestia a la luz, secreción nasal, fiebre alta, ronchas o sarpullido, se debe acudir de inmediato a la unidad de salud más cercana y evitar la automedicación, ya que el sarampión puede generar complicaciones graves como infecciones del oído, neumonía, daño cerebral e incluso la muerte; en mujeres embarazadas puede provocar parto prematuro.

Para proteger a la población en zonas con casos activos se recomienda la vacunación a los seis, 12 y 18 meses de edad. Además, las personas de 10 a 39 años que no cuenten con su esquema completo deben recibir al menos una dosis. Asimismo, es fundamental actualizar el esquema de vacunación en niñas y niños de dos a nueve años sin una dosis o esquema de vacunación incompleto.

La SSA estatal puntualiza que se mantiene activo el bloqueo vacunal y la búsqueda activa comunitaria, además de la vacunación casa a casa, como parte de las acciones de contención del brote de sarampión, mediante estrategias enfocadas a limitar la propagación de esta enfermedad altamente infecciosa y proteger la salud de la población chiapaneca.