Convoca secretario a productores chiapanecos

El secretario del Campo, Marco Antonio Barba Arrocha, convocó a productores, ganaderos y representantes sociales a mantener la unidad para fortalecer la economía de Chiapas, sostenida en la actividad agrícola y pecuaria.

El mensaje se dio durante un ejercicio de construcción de hoja de ruta para una ganadería libre de deforestación realizado en Tuxtla Gutiérrez, con participación de dependencias estatales y organizaciones civiles.

El funcionario, que estuvo acompañado del subsecretario de Ganadería, Héctor Albores Cruz, destacó la importancia de manejar de forma responsable el territorio, cuidar el agua, regenerar suelos y mejorar pastizales para lograr una producción sostenible en beneficio del entorno natural.

Subrayó que existe coordinación entre secretarías para elevar la productividad del campo y consolidarlo como motor económico estratégico del estado con visión de largo plazo.

Reconoció el trabajo diario de hombres y mujeres productoras, cuyo esfuerzo permite avanzar hacia una ganadería moderna con infraestructura fortalecida y planes de acción conjuntos.

Impulsan modelo

Destacó la necesidad de un manejo responsable del terreno y de los recursos naturales, orientado a una producción más amigable con el entorno y sostenible en el tiempo, y reiteró que la Secretaría mantiene puertas abiertas para escuchar y acompañar a los productores impulsando un modelo competitivo, productivo y respetuoso con el medio ambiente.

Durante la jornada participaron el subsecretario de Medio Ambiente y Cambio Climático, Jorge Constantino Kanter, de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural (Semahn), Carlos Mario Soto Pinto, representante del coordinador de Asesores del Gobierno, Juan Carlos Gómez Aranda; el secretario de la Confederación General de Organizaciones Ganaderas, Ernestino Mazariegos y el presidente de la Unión Regional Ganadera, Carlos Marh.

Constantino Kanter consideró que la suma de esfuerzos evitará la deforestación e indicó que ya se está trabajando en las zonas altas de las microcuencas, dijo también que es urgente entrarle a la ganadería regenerativa silvo-pastoril.