Convoca Unach a Feria de Ciencias

Orlando Díaz Hernández, director de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dijo que realizarán la séptima edición de la Feria de Ciencias este jueves 19 de marzo en Ciudad Universitaria, a partir de las nueve de la mañana.

La invitación es para el público en general, pero especialmente para estudiantes de secundaria y bachillerato, para que conozcan experimentos, juegos matemáticos, proyectos, de todas las líneas de investigación de todo el personal de la facultad.

También hay exposiciones fotográficas, proyección de películas, relacionadas a la biofísica y astrofísica. La idea es que los asistentes conozcan y comprendan en su forma básica las teorías de las ciencias en física y matemáticas.

“La finalidad a su vez es que los adolescentes conozcan las diferentes carreras que se imparten en la Facultad, que haya más interés por estas áreas del conocimiento, que cada día toman más y más pertinencia, como la Física, Ingeniería física, Matemáticas y Matemáticas aplicada”.

700 asistentes confirmados

Hasta ahora ya tienen confirmados 700 asistentes de diferentes escuelas invitadas, más los que se sumen de otros planteles e instituciones. Son básicamente de escuelas preparatorias de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

En cuanto a la matrícula dijo que se ha mantenido constante, siempre mantienen la difusión de las carreras para fomentar la vocación en los niños y adolescentes, a través de eventos como la Olimpiada Estatal de Física, la de Matemáticas, la misma Feria de Ciencias; además en los últimos años se ha focalizado más la promoción.

En las olimpiadas que se realizan cada año logran una importante convocatoria de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato; varios estudiantes han destacado en las olimpiadas a nivel nacional e incluso internacional.