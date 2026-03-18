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ChiapasTuxtla

Convoca Unach a Feria de Ciencias

Marzo 18 del 2026
Estas actividades buscan fomentar en los niños el interés por estas ciencias. Cortesía
Estas actividades buscan fomentar en los niños el interés por estas ciencias. Cortesía

Orlando Díaz Hernández, director de la Facultad de Ciencias en Física y Matemáticas de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), dijo que realizarán la séptima edición de la Feria de Ciencias este jueves 19 de marzo en Ciudad Universitaria, a partir de las nueve de la mañana.

La invitación es para el público en general, pero especialmente para estudiantes de secundaria y bachillerato, para que conozcan experimentos, juegos matemáticos, proyectos, de todas las líneas de investigación de todo el personal de la facultad.

También hay exposiciones fotográficas, proyección de películas, relacionadas a la biofísica y astrofísica. La idea es que los asistentes conozcan y comprendan en su forma básica las teorías de las ciencias en física y matemáticas.

“La finalidad a su vez es que los adolescentes conozcan las diferentes carreras que se imparten en la Facultad, que haya más interés por estas áreas del conocimiento, que cada día toman más y más pertinencia, como la Física, Ingeniería física, Matemáticas y Matemáticas aplicada”.

700 asistentes confirmados

Hasta ahora ya tienen confirmados 700 asistentes de diferentes escuelas invitadas, más los que se sumen de otros planteles e instituciones. Son básicamente de escuelas preparatorias de Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas.

En cuanto a la matrícula dijo que se ha mantenido constante, siempre mantienen la difusión de las carreras para fomentar la vocación en los niños y adolescentes, a través de eventos como la Olimpiada Estatal de Física, la de Matemáticas, la misma Feria de Ciencias; además en los últimos años se ha focalizado más la promoción.

En las olimpiadas que se realizan cada año logran una importante convocatoria de estudiantes de primaria, secundaria y bachillerato; varios estudiantes han destacado en las olimpiadas a nivel nacional e incluso internacional.

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