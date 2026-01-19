Convoca Unach a participar en proceso de selección

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) mantiene abierta la convocatoria para formar parte de la 9.ª Promoción de la Maestría en Desarrollo Local 2026-2028.

Al respecto, se dio a conocer que la recepción de documentos para formar parte del proceso de selección de ingreso se mantendrá abierta hasta el 8 de mayo, mientras que la publicación de resultados de la primera etapa se realizará el 15 de mayo.

La segunda etapa, que consta de entrevista y evaluaciones, se desarrollará del 15 de mayo al 15 de junio, dándose a conocer los resultados el 19 de junio, para dar paso a la inscripción del 22 de junio al 3 de julio.

Aspirantes

Las personas aspirantes a ingresar al citado posgrado deberán mostrar interés por la discusión del desarrollo local, tener capacidad para expresarse de manera coherente tanto de forma verbal como escrita, así como analizar o interpretar problemas sociales, utilizando información teórica y empírica.

Para mayores informes puede acudir a las oficinas del área de posgrado de la Facultad de Ciencias Sociales, que se ubican en avenida presidente Obregón, colonia Revolución Mexicana en San Cristóbal de Las Casas, o bien comunicarse al teléfono 967-67-85-341.