Convoca Unicach a inscribirse a cursos de inglés

La rectora de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), Fanny López Jiménez, hizo una invitación a las y los jóvenes de los niveles primaria, secundaria y bachillerato del municipio de Ocozocoautla, a inscribirse a los cursos de lengua extranjera que serán impartidos en esa localidad por el Programa Infantil Chiapaneco de Inglés (Pichi) de esta casa de estudios.

La rectora detalló que este sábado dará inicio el ciclo escolar agosto-diciembre de dicho programa, que tendrá como sede la escuela primaria federal “Elpidio López Escobar”, de ese municipio, por lo que ese día representa la última oportunidad de las y los interesados para poder acudir y realizar su proceso de inscripción.

Capacidad

López Jiménez explicó que en este primer ciclo en dicho municipio se tiene la capacidad para atender hasta 100 estudiantes, a través de tres grupos que fueron abiertos para brindar una atención de calidad, con profesores certificados y metodología adecuada.

“Por primera vez el Pichi será implementado fuera de Tuxtla Gutiérrez, gracias al apoyo de Nidia Alejandra de los Santos Sarmiento, presidenta municipal de Ocozocoautla, con quien unimos esfuerzos para concretar este proyecto de enseñanza del idioma inglés en beneficio de la población y cumpliendo con el propósito de continuar impulsando el crecimiento y expansión de los servicios que brinda la universidad”, agregó.

Ubicación

Por su parte, Andrea Toledo Solís, coordinadora del Pichi de la autónoma Unicach, explicó que los interesados en inscribirse aún a este ciclo escolar que inicia, deberán acudir a la escuela primaria federal “Elpidio López Escobar” el próximo sábado 25 de julio, a las ocho de la mañana, preferentemente con los siguientes documentos: acta de nacimiento, número de seguridad social o póliza de seguro médico particular, comprobante de domicilio e identificación oficial del tutor.