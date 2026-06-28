Convocan a analizar la participación ciudadana

El Observatorio de Participación Ciudadana abrió una convocatoria dirigida a investigadores, académicos, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía, para la elaboración de artículos de investigación que aborden los retos y avances de la democracia participativa en el estado.

La iniciativa es impulsada por el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) y la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich).

Temática

De acuerdo con la convocatoria, los trabajos deberán abordar la situación actual y los principales desafíos de la participación ciudadana en el estado, entendida como el derecho de las personas a intervenir en la toma de decisiones colectivas mediante los mecanismos establecidos en la legislación vigente.

Se recibirán investigaciones con enfoques teóricos o empíricos que aporten propuestas y perspectivas para fortalecer la vida democrática en Chiapas.

Formato

Los artículos deberán ser inéditos y no encontrarse en proceso de dictamen o publicación en otro medio.

Asimismo, tendrán que incluir un resumen, sumario, palabras clave, introducción, desarrollo del tema, conclusiones y los datos generales de la persona autora, además de ajustarse a los lineamientos editoriales del Programa Editorial del IEPC.

Como parte del proceso de evaluación, los manuscritos serán revisados mediante un sistema de dictaminación por pares académicos, una metodología utilizada en publicaciones científicas para garantizar la calidad, imparcialidad y rigor de las investigaciones.

Criterios

Entre los criterios de evaluación destacan pertinencia del tema, la solidez teórica y metodológica, la originalidad de los aportes y la calidad de la redacción.

Los diez trabajos con mejor evaluación serán publicados en una edición digital del Observatorio de Participación Ciudadana y posteriormente serán difundidos mediante actividades académicas para dar a conocer los resultados de las investigaciones.