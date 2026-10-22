Convocan a apoyar a zapatistas con arte

Ante las “agresiones” en contra de bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la comunidad de La Culebra, en el municipio de Ocosingo, diversas colectivas a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona hicieron una convocatoria de dibujos, fotografías, cartas, poemas y “mensajes de aliento”.

Dijeron que “queremos reunir estas expresiones de ternura rebelde y hacerlas llegar a lxs compas zapatistas, como alimento para el corazón autónomo para fortalecer lo común que construimos desde abajo”.

Señalaron que “cada pieza es una forma de decirles que no están solxs, que su lucha por la autonomía y por la vida también vive en nuestros corazones y que su resistencia es ejemplo para quienes luchamos”.

Las colectivas explicaron que los trabajos se empezaron a recibir desde el 14 de octubre y termina el 26 de este mes; debe enviarse al correo electrónico [email protected].

“Queremos hacerles llegar a nuestrxs compañerxs un abrazo colectivo que atraviese las distancias”, añadieron.