Convocan a aprovechar la Beca “Rita Cetina”

La Secretaría de Educación de Chiapas (SE) encabezada por Roger Mandujano Ayala, hace un llamado a toda la comunidad educativa a sumarse a la convocatoria de la Beca “Rita Cetina”, una estrategia que fortalece la permanencia escolar y contribuye a que las niñas y los niños cuenten con los insumos básicos necesarios para su educación.

Este programa, alineado a la política educativa impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, y respaldado a nivel estatal por el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, brinda un apoyo específico para la adquisición de uniformes y útiles escolares, favoreciendo así el desarrollo académico en el nivel primaria.

Registro en línea hasta el 19 de marzo

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 19 de marzo, por lo que se invita a madres, padres y tutores a realizar el registro en línea a través de la plataforma becaritacetina.gob.mx. Para ello, el tutor deberá contar con una cuenta en Llave MX, capturar sus datos personales y posteriormente registrar la información de cada estudiante. Al finalizar, se genera un comprobante que permitirá dar seguimiento al trámite.

En este sentido, el secretario de Educación exhortó a toda la estructura educativa, tanto estatal como federal, a reforzar la difusión de esta convocatoria e invitar a más estudiantes a incorporarse a este beneficio.

Recursos

“El llamado es a que, en unidad, acerquemos esta oportunidad a nuestras niñas y niños. La Beca ‘Rita Cetina’ consiste en un apoyo anual de dos mil 500 pesos por cada estudiante inscrito en primaria pública. Este recurso se otorga por alumno, lo que permite que en familias con más de un hijo en este nivel educativo el beneficio se multiplique”, expuso.

Esta beca está dirigida a todas las niñas y niños que cursan educación primaria en escuelas públicas, priorizando a quienes no cuentan con otro apoyo federal, con el objetivo de ampliar la cobertura y garantizar mayor equidad.

La SE reitera la invitación a todas las familias chiapanecas a aprovechar esta oportunidad, que representa un paso más hacia una educación con bienestar, equidad y mayores oportunidades para todas y todos.