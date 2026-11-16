Convocan a caminata para recordar a víctimas

En Tapachula de Córdova activistas y organizaciones defensoras de derechos humanos realizarán una caminata nocturna silenciosa del VIH, con la que buscan visibilizar a las personas que viven con esta enfermedad y crear conciencia de que muchos han fallecido a causa de este padecimiento.

En entrevista, el activista defensor de derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+ y presidente de la organización Una Mano Amiga, Rosemberg López Samayoa, afirmó que a través de la Mesa Interinstitucional de VIH, se ha convocado a la población a sumarse a las actividades en el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.

Acto de memoria

Dijo que esta caminata representará un acto de memoria, sensibilización y solidaridad para honrar a quienes han fallecido por causas relacionadas con el sida.

Señaló que es primordial fortalecer el compromiso con la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento, la atención integral y el respeto a los derechos humanos.

Indicó que la caminata silenciosa se realizará el martes 1 de diciembre de 2026 a las 5:30 de la tarde, la cual saldrá de las instalaciones del Cedeco Estación Ferroviaria con dirección al parque Central Miguel Hidalgo.

Se pide a quienes vayan a asistir a que vistan una prenda de color blanco y una vela encendida como símbolo de memoria, esperanza y solidaridad, además, como parte de esta conmemoración, se realizará la formación de un lazo rojo y el encendido de la iluminación del Palacio Municipal, como símbolos de solidaridad, memoria y visibilización de la respuesta frente al VIH.