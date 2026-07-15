Convocan a campamento de lenguas mayenses

Después de una primera edición, la Rising Voices ha lanzado una convocatoria para el Campamento catalizador de lenguas mayenses de Chiapas, próximo a realizarse del 10 al 15 de agosto en San Cristóbal, y que busca desarrollar proyectos de activismo digital que revitalicen las lenguas originarias.

El campamento tendrá entre 20 y 24 seleccionados, el cual busca explorar el contexto y el estado en el que se encuentran las lenguas mayenses de diferentes zonas, así como proponer estrategias para decidir si estas tecnologías son apropiadas y beneficiosas para las comunidades.

Reiteraron que aunque no se enseñará a usar herramientas digitales para crear contenido en lenguas indígenas, sí se identificarán los elementos para la redacción de un resumen de proyecto.

Lenguas

La convocatoria está dirigida a hablantes de tsotsil, tseltal, tojolabal o jakalteco que radiquen en Chiapas y sean mayores de 18 años, interesados en aprender a elaborar un proyecto comunitario utilizando herramientas digitales.

Los interesados tendrán hasta el jueves 23 de junio para postularse a través del formulario que ofrece Rising Voices, que se hará cargo del hospedaje de los seleccionados. También, señalan, habrá la posibilidad de solicitar apoyo para el transporte.