Convocan a certamen de dibujo infantil y juvenil

A 44 años de la erupción del volcán El Chichón, La Secretaría de Protección Civil (PC) del estado y el Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) lanzaron el certamen infantil y juvenil “El Chichón: recordar para prevenir”, dirigido a estudiantes de municipios cercanos al volcán, con el objetivo de fortalecer la memoria histórica y la cultura de prevención.

El certamen está dirigido a niñas, niños y jóvenes estudiantes de la región norte del estado y busca que las y los participantes expresen a través del arte su visión sobre la erupción ocurrida en 1982, así como reflexionar sobre la importancia de la prevención de riesgos volcánicos y la resiliencia de las comunidades que enfrentaron sus consecuencias.

Suceso

La erupción del volcán El Chichón, registrada entre marzo y abril de 1982, provocó graves afectaciones en la región Zoque del norte de Chiapas.

El fenómeno generó explosiones, flujos piroclásticos y caída de ceniza que impactaron decenas de comunidades, obligaron a la evacuación de miles de personas y causaron importantes pérdidas humanas y materiales.

Bases

De acuerdo con la convocatoria, podrán participar estudiantes de entre seis y 18 años provenientes principalmente de los municipios cercanos al volcán, como Chapultenango, Francisco León, Ixtacomitán y Pichucalco, zonas que históricamente han mantenido una relación directa con la actividad volcánica.

Las categorías están divididas en cuatro grupos de edad: Infantil A (seis a nueve años), Infantil B (10 a 12 años), Juvenil A (13 a 15 años) y Juvenil B (16 a 18 años).

Los dibujos deberán ser originales y podrán realizarse con técnica libre, utilizando materiales como lápices de colores, acuarelas, crayones o marcadores.

La temática del concurso, “El Chichón: 44 años de memoria, prevención y resiliencia”, permitirá que los participantes representen aspectos como el recuerdo de la erupción, la importancia de la preparación ante desastres naturales o el proceso de recuperación de las comunidades afectadas.

Los trabajos deberán enviarse en formato digital antes del 23 de marzo de 2026.

Los primeros lugares de cada categoría recibirán diploma, difusión de sus obras en exposiciones y redes sociales, además de artículos conmemorativos.

También se otorgarán reconocimientos a segundos y terceros lugares, así como menciones honoríficas.

De acuerdo con las autoridades organizadoras, este tipo de actividades busca que niñas, niños y jóvenes conozcan los riesgos naturales presentes en su entorno y desarrollen una cultura de prevención, en especial en comunidades cercanas a zonas volcánicas.