Convocan a colecta alimentaria

Con la meta de reunir 60 toneladas de arroz y frijol, el Banco de Alimentos de México (BAMX), en Tuxtla Gutiérrez, convocó a la ciudadanía, escuelas, empresas y organizaciones a sumarse a la campaña “Colecta Alimenta”, iniciativa que busca garantizar el acceso a estos productos básicos para miles de familias en situación vulnerable.

Rocío Soledad Veytia Negrete, directora general del organismo en el centro de Chiapas, explicó que la colecta se realiza en el marco del Día Mundial de la Alimentación, que se conmemora el 16 de octubre, y tiene como objetivo reunir 30 toneladas de arroz y 30 de frijol para contar con reservas suficientes durante aproximadamente tres meses.

Sector

Entre los beneficiarios se encuentran albergues para niñas, niños y jóvenes, espacios de rehabilitación de adicciones y casas de acogida para mujeres que llegan de otros municipios a continuar sus estudios.

Para mantener la distribución de los paquetes alimentarios, el organismo necesita alrededor de siete toneladas mensuales de arroz y frijol.

Por ello, las donaciones representan un apoyo importante, ya que permiten entregar estos productos sin costo a las familias beneficiarias.

Veytia Negrete señaló que, cuando el banco debe adquirir los granos, el costo se traslada a los paquetes alimentarios; sin embargo, cuando son recibidos mediante donaciones, pueden proporcionarse gratuitamente a quienes los necesitan.

Además de arroz y frijol, la campaña recibe aportaciones de lentejas, atún y otros productos no perecederos que contribuyan a complementar la alimentación de las familias.

Rescate de alimentos para combatir el hambre

La labor del Banco de Alimentos también se enfoca en recuperar productos que, pese a ser aptos para el consumo humano, podrían terminar desperdiciados debido a condiciones comerciales, como cambios en su presentación o empaques con daños menores.

Explicó que el personal del organismo realiza procesos de selección para separar los productos que pueden consumirse de aquellos que representan algún riesgo.

Esta revisión incluye frutas, verduras, abarrotes y alimentos enlatados, cuyo estado se evalúa antes de incorporarlos a los paquetes.

El rescate de alimentos también contribuye a reducir el impacto ambiental asociado al desperdicio, pues la descomposición de materia orgánica genera gases de efecto invernadero.

Preocupa posible escasez de alimentos

Subrayó que el organismo mantiene la búsqueda de nuevos donantes entre comercios, empresas, instituciones educativas y particulares para fortalecer el acopio durante todo el año.

Aunque calificó como favorable la recaudación registrada en meses anteriores, reconoció que la disminución en la recuperación de productos perecederos durante julio y las afectaciones relacionadas con la sequía generan preocupación ante una posible reducción en la disponibilidad de alimentos.