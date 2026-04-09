Convocan a coloquio sobre literatura

La organización cultural Abriendo caminos José Antonio Reyes ha abierto la convocatoria para participar en el VII Coloquio Historia y sociedad en la literatura en Chiapas, que se celebrará los primeros días de junio en San Cristóbal y que tiene entre sus principales objetivos el diálogo entre investigadores y creadores.

Las personas interesadas tendrán hasta el 24 de abril para mandar sus propuestas de ponencia, mismas que deberán responder a uno de los siguientes ejes temáticos: la ficción en lenguas originarias; lengua, cuerpo y territorio; escribir desde los márgenes (género y literatura) y literatura e infancias.

Las propuestas aceptadas por parte del comité académico se darán a conocer el 30 de abril para posteriormente enviar las ponencias completas el 25 de mayo, dándose a conocer la programación definitiva un día después.

Espacio de reflexión y diálogo

El coloquio, señala la convocatoria, pretende consolidar espacios de reflexión y diálogo en torno al proceso y situación actual de la producción literaria, con especial énfasis en la identidad, el género y las lenguas indígenas.

Señalan también que, en el evento, coorganizado por instituciones como la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y Cimsur - UNAM, también se dictarán conferencias magistrales por especialistas de reconocida trayectoria, así como recitales y talleres literarios y presentaciones de libros.