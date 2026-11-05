Convocan a concurso de bandas de paz

En Tapachula, la Secretaría de la Defensa Nacional a través de las Comandancias de la VII Región Militar y la 36/a. Zona Militar, lanzó una convocatoria a la población estudiantil, bandas de guerra independientes y agrupaciones de la región a participar en el concurso de la especialidad denominada “1/a. Copa Huacalli”, prevista para el 5 de diciembre de 2026, en las instalaciones de la 36/a. Zona Militar.

Cambio de nombre

En Chiapas, el sistema educativo ha optado por cambiar el concepto de “banda de guerra” a “banda de paz” como parte de una política que busca fomentar la cultura de paz desde las instituciones educativas, manifiestan que el fondo del evento es el mismo que buscará reconocer a los mejores equipos.

Generalmente en este tipo de concurso los jueces califican aspectos como la “revista”, que verifica la uniformidad de instrumentos, cortes de cabello en hombres, peinados en mujeres, la presentación de instrumentos y su afinación, uniformes cuidados y planchados, además del orden cerrado para evaluar la realización de diversos movimientos, desde la forma adecuada del “descanso”, hasta las distintas posiciones empleadas por la banda.

Categorias

Otros aspectos tienen que ver con las marchas y toques reglamentarios, en la que cada banda efectúa sus rutinas para dicha competencia y finalmente la marcha o rutina libre que generalmente es de lo más esperado por los participantes, en la que presentan una recorrido de su propia creación.

Inscripciones

La convocatoria prevé un periodo de recepción de inscripciones del 2 al 8 de noviembre de 2026, en el que se darán a conocer las bases, categorías, requisitos y detalles de participación de forma gratuita, así como sorpresas para los tres primeros lugares.

La banda que obtenga el primer lugar tendrá la oportunidad de participar en el desfile cívico-militar de 2027, integrándose a la columna junto al personal militar del Ejército Mexicano. Concluye con el exhorto a preparar la banda y demostrar disciplina, gallardía y espíritu de cuerpo.