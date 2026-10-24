Convocan a concurso de catrinas y catrines

La Secretaría para la Igualdad de las Mujeres de Tuxtla Gutiérrez lanzó una convocatoria para participar en el Concurso de Catrín y Catrina, como parte del Bazar Mujeres Ilustres en el que podrán competir niñas, niños, personas adultas y hasta mascotas con caracterizaciones inspiradas en la cultura mexicana.

Bases

El certamen contempla tres categorías: infantil, para participantes de cuatro a 12 años; adultos, de 12 años en adelante y mascotas de compañía.

La participación será individual en las primeras dos categorías, mientras que los animales deberán estar acompañados por una persona responsable.

De acuerdo a las bases, las caracterizaciones deberán retomar personajes destacados de la historia de México o elementos representativos de las tradiciones nacionales, sin perder la temática de catrín y catrina.

Candados

No se permitirán disfraces basados en videojuegos, personajes ajenos a las costumbres mexicanas ni elementos o símbolos extranjeros relacionados con Halloween.

El jurado calificará la creatividad, originalidad, personificación, vestimenta, maquillaje y presencia escénica de las y los participantes durante el desfile.

En el caso de las mascotas, los disfraces no deberán limitar su respiración, cubrir sus ojos, hocico u oídos, ni provocarles estrés, dolor, molestias o incomodidad.

Además, deberán portar correa durante su participación.

Para cada categoría se otorgarán premios económicos de tres mil pesos al primer lugar, dos mil al segundo y mil pesos al tercero; en el concurso que se realizará el 30 de octubre en la explana del Parque Central de la capital.

Entre los requisitos, las personas deberán comprobar que tienen domicilio vigente en Tuxtla Gutiérrez mediante identificación oficial (INE), CURP y comprobante de domicilio.