Convocan a concurso de gastronomía zoque

Cocinando en Coyatoc 2025 es un concurso gastronómico que formará parte de las actividades del Festival Coyatoc en su séptima edición, el cual busca conocer, difundir y preservar la gastronomía zoque de Chiapas.

Estudiantes, cocineras tradicionales y amantes de la gastronomía podrán participar exclusivamente en pareja, no se permitirá la participación individual o en equipos de más de dos integrantes.

Este concurso comprende dos categorías, la primera denominada Categoría Tradicional para elaborar platillos 100 % zoques con productos de la milpa, como frijol, chile y otros ingredientes propios de su región.

Por otro lado la Categoría Innovación, consiste en crear propuestas novedosas a partir de una receta tradicional zoque sin perder la esencia del platillo original, ni la base de productos de la milpa y otros ingredientes propios de la región.

La convocatoria establece una bolsa total de premios de 26 mil pesos en efectivo a repartir por cada una de las dos categorías: al primer lugar se le otorgará 6 mil pesos, al segundo lugar 5 mil y al tercer lugar 2 mil pesos.

El periodo de inscripción estará abierto hasta el 15 de octubre de 2025 hasta las 14:00 horas. Los interesados deben enviar la documentación requerida y una semblanza en video al correo electrónico coordinaciondeculturazoque@gmail.com.

Los resultados de los seleccionados serán publicados el 20 de octubre de 2025 en las redes sociales del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura y del Festival Coyatoc, ahí mismo podrán encontrar mayores informes.

Los finalistas participarán en la etapa presencial el 23 de octubre en la Calzada de las Personas Ilustres, dentro del marco del Festival.