Convocan a concurso de laca, talla y bordado

Con la finalidad de preservar, reconocer y fortalecer las técnicas artesanales tradicionales del estado, el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes (Coneculta), dio a conocer las convocatorias de los concursos LXXIII de Laca, XXIX de Talla en madera, LIII de Máscara tradicional y XIX de Bordado e indumentaria tradicional.

Este concurso, presentado por Rubén Antonio Gamboa, director del Museo Santo Domingo desde Chiapa de Corzo, busca contribuir a la preservación del acerco y técnicas profesionales, impulsando el patrimonio cultural, promoviendo también la participación de artesanos en espacios de difusión y comercialización. De esta manera se enriquece el legado histórico de Chiapas.

Las bases

Podrán participar cualquier artesano que resida en Chiapas y se dedique a la elaboración de obra tradicionales y nuevas propuestas de grupos locales, en las categorías de Laca y Máscara en diversas formaciones, además de la talla en madera.

Para participar el registro se entregará la obra del 5 al 9 de enero del 2026, en el antiguo convento de Santo Domingo, en Chiapa de Corzo, el jurado sería integrado por especialistas en arte y patrimonio cultural y la premiación se realizará el miércoles 21 de enero del 2026.

Se tienen considerados hasta 42 premios con una bolsa de premios total, superior a los 375 mil pesos.

Los ganadores deberían además hacer gala de la técnica por la que fueron premiados, para evitar plagios.