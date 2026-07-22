Convocan a concurso por el cuidado del agua

Con el propósito de fortalecer la cultura del cuidado del agua y promover la participación ciudadana mediante contenidos digitales, el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Smapa), a través del Área de Cultura del Agua, lanzó la convocatoria del concurso “Smapa Reels”, dirigida a personas mayores de 18 años que residan en el estado.

La iniciativa bajo el lema “Cada gota cuenta. Tus acciones hoy transforman el mañana”, y realizada en el marco de la conmemoración del Día Mundial del Agua Potable, el próximo 5 de agosto, busca generar conciencia sobre la importancia de este recurso natural, así como incentivar hábitos responsables para su uso, aprovechamiento y conservación.

De acuerdo con la convocatoria, los participantes deberán elaborar un reel con una duración de entre 30 segundos y un minuto en formato vertical (9:16), con material completamente original y relacionado con el tema “Acciones para cuidar el agua hoy y asegurar el futuro”.

Recepción de trabajos

El periodo de recepción de trabajos concluirá el 3 de agosto.

Smapa informó que no serán aceptados videos con material descargado de internet, música protegida por derechos de autor, marcas de agua, contenido ofensivo, discriminatorio o ajeno a la temática del concurso, así como aquellos que incluyan fragmentos generados con inteligencia artificial o personas sin la autorización correspondiente.

Las propuestas serán evaluadas por un jurado conformado por especialistas en temas relacionados con el agua y el medio ambiente, además de creadores de contenido digital e influencers, quienes analizarán aspectos como creatividad, originalidad, calidad narrativa y audiovisual, claridad del mensaje, relación con la temática e impacto para generar conciencia.

Los tres primeros lugares recibirán como premio una laptop, una tablet y un kit de micrófono inalámbrico, respectivamente.