El movimiento Cultura para Descolonizarte, lanzó en San Cristóbal de Las Casas la convocatoria para el concurso sobre el arte textil, con el fin de reafirmar la chiapanequidad.

En una conferencia titulada: “Chiapanequidad en la nueva Era”, Angélica Altuzar dijo que “el concepto de descolonizar responde al llamado del Jam Ach’ulel, una convocatoria general a abrir el pensamiento, al despertar de la conciencia, a la reflexión de quiénes somos, de dónde venimos, cuál es nuestra herencia ancestral y cómo también somos receptores y estamos estructurados en un pensamiento colonizador por la influencia de la conquista”.

En el acto, que tuvo lugar en el exconvento de Santo Domingo, ante la presencia de más de cien personas, el investigador tsotsil, Enrique Pérez López, afirmó que la frase Jam Ach’ulel “se ha hecho bastante impulsiva en los últimos meses; impulsiva porque irrumpió en un momento dado”.

Agregó: “Cuando empezamos a hablar del Jam Ach’ulel irrumpió en el pensamiento. Muchos dijeron: nosotros no hablamos así; los tsotsiles no decimos así. Pero nuestros abuelos y abuelas, cuando la ignorancia estaba en nuestros pueblos, nos decían abre tus ojos, abre tus oídos y tu boca porque era la forma de romper con la ignorancia”.

“Entonces, ¿por qué no se puede abrir la conciencia?, ¿por qué no se puede decir Jam Ach’ulel? Por eso dijimos: Vamos a lanzar esta frase para que se abra nuestra conciencia. Ya todos tenemos chulel, un nivel de conciencia, pero no hemos alcanzado a proyectarlo más allá”, abundó.

Por ello, señaló, “necesitamos que nuestra conciencia se abra para ver otros mundos, otras realidades y que entendamos que nuestro ser chiapaneco es tan profundo y tan arraigado en nuestras raíces que somos lo que somos ahora: chiapanecos nutridos de las raíces porque justamente, nosotros, los tsotsiles, hemos aprendido a hablar español, a comer lo que comieron y trajeron los caxlanes. No había cochi aquí, pero está sabroso el chicharrón. Aprendimos a comer puerco, mole y otras cosas que nos llegaron de otros lados y eso somos los chiapanecos. Pero muchas veces no nos damos cuenta de esto”.

El también exdirector del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígenas (Celali), dijo que su abuelo le dijo: “Abre tus ojos, tienes que aprender a ser diferente y entonces por eso dije: vamos abrir nuestra conciencia, Jam Ach’ulel. Porque también ahora estamos en un momento de crisis, nuestros pueblos tienen varios problemas y necesitamos abrir nuestra conciencia para que esto cambie, para que nos convoquemos todos y todas y que, con una conciencia más clara, sepamos a dónde queremos ir como chiapanecos; encontrar nuestra esenciay enfrentarnos con seguridad hacia allá”.