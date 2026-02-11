Convocan a Consejo de Protección Animal

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez abrió una convocatoria dirigida a asociaciones civiles, rescatistas independientes y médicos veterinarios para conformar el primer Consejo Municipal de Protección y Bienestar Animal, un órgano que buscará fortalecer las acciones a favor de los animales en la capital chiapaneca.

Objetivo

Se trata de un espacio que permitirá la participación directa de la sociedad civil organizada y especialistas en el tema.

La invitación está dirigida a asociaciones civiles legalmente constituidas, rescatistas independientes y médicos veterinarios que cuenten con experiencia comprobable en labores de protección animal.

De acuerdo con la convocatoria, las personas y organizaciones interesadas deberán presentar su documentación, entre la que se incluye el currículum del representante y un escrito en el que manifiesten su intención de formar parte del Consejo.

En el caso de las asociaciones civiles, se solicita acreditar su constitución legal, vigencia y años de antigüedad, mientras que para médicos veterinarios y rescatistas independientes se deberá comprobar trayectoria en acciones relacionadas con el bienestar animal.

Recepción de documentos

La recepción de documentos se realizará vía correo electrónico y tendrá como fecha límite el 17 de febrero, mientras que los resultados de quienes integrarán este nuevo órgano municipal se darán a conocer el 20 de febrero.

Este Consejo Municipal surge en un contexto donde la protección animal se ha convertido en una demanda constante de la ciudadanía, particularmente en temas como el rescate, la atención veterinaria, la prevención del maltrato y el control responsable de la población animal en la ciudad.

Diálogo y colaboración

Con su conformación, se busca generar un mecanismo de diálogo y colaboración entre autoridades y sociedad civil para atender esta problemática de manera mas estructurada y participativa.