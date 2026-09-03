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ChiapasTuxtla

Convocan a consulta indígena y afromexicana

Septiembre 03 del 2026
En las asambleas celebradas hasta ahora, los participantes han aprobado en lo general la propuesta de iniciativa. Cortesía
En las asambleas celebradas hasta ahora, los participantes han aprobado en lo general la propuesta de iniciativa. Cortesía

Se llevará a cabo la asamblea regional para el estado de Chiapas el próximo 5 de septiembre de 2026 en San Cristóbal de Las Casas; la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), convocan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas. 

La consulta se realizará en la Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en calle Julián Villagrán sin número, colonia Morelos, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con información proporcionada por el INPI, en Chiapas ya se han realizado 2 mil 884 consultas en igual número de comunidades, lo que refleja la amplia participación de los pueblos originarios en los procesos de diálogo y construcción de políticas públicas.

En las asambleas regionales celebradas hasta ahora, los participantes han aprobado en lo general la propuesta de iniciativa, junto con observaciones y propuestas asentadas en actas, y se han integrado comisiones de seguimiento con autoridades indígenas y afromexicanas para acompañar su presentación ante el Congreso de la Unión.

Planteamiento

La iniciativa, que consta de ocho libros, establece las bases para el reconocimiento de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como el régimen constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas en los niveles comunitario, municipal y regional. Incluye capítulos específicos para garantizar los derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, con un enfoque de inclusión y no discriminación. 

Asimismo, reconoce derechos particulares para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, y para jornaleros agrícolas indígenas y afromexicanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

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