Convocan a consulta indígena y afromexicana

Se llevará a cabo la asamblea regional para el estado de Chiapas el próximo 5 de septiembre de 2026 en San Cristóbal de Las Casas; la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), convocan a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.

La consulta se realizará en la Escuela Secundaria José María Morelos y Pavón, ubicada en calle Julián Villagrán sin número, colonia Morelos, en San Cristóbal de Las Casas.

De acuerdo con información proporcionada por el INPI, en Chiapas ya se han realizado 2 mil 884 consultas en igual número de comunidades, lo que refleja la amplia participación de los pueblos originarios en los procesos de diálogo y construcción de políticas públicas.

En las asambleas regionales celebradas hasta ahora, los participantes han aprobado en lo general la propuesta de iniciativa, junto con observaciones y propuestas asentadas en actas, y se han integrado comisiones de seguimiento con autoridades indígenas y afromexicanas para acompañar su presentación ante el Congreso de la Unión.

Planteamiento

La iniciativa, que consta de ocho libros, establece las bases para el reconocimiento de la libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como el régimen constitucional de los pueblos y comunidades afromexicanas en los niveles comunitario, municipal y regional. Incluye capítulos específicos para garantizar los derechos de mujeres, niñez, adolescencia y juventud indígena y afromexicana, con un enfoque de inclusión y no discriminación.

Asimismo, reconoce derechos particulares para personas migrantes, adultas mayores y con discapacidad, y para jornaleros agrícolas indígenas y afromexicanos, tanto en territorio nacional como en el extranjero.