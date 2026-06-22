Convocan a convención estatal

El Movimiento Social por la Transformación y en Defensa de la Soberanía Nacional convocó a su convención estatal con el fin de “fortalecer la articulación entre el movimiento social y el proceso de transformación nacional; generar propuestas para profundizar la democracia participativa y la organización territorial; construir agendas comunes en defensa de la soberanía nacional, los bienes comunes y los derechos del pueblo”, así como impulsar la formación política y la participación de nuevos cuadros comprometidos con las causas sociales.

Objetivos

Tiene los objetivos de abrir espacios para que las y los luchadores sociales participen activamente en la vida pública y en los procesos políticos del estado y del país; debatir los retos actuales de la transformación y la necesidad de mantener principios éticos, cercanía con el pueblo y compromiso con las causas populares; rescatar y fortalecer la participación del movimiento social, que priorice la presencia de dirigentes de izquierda y progresistas en cargos públicos, frente a personajes de dudosa reputación que están dañando al movimiento de la 4T.

De acuerdo con la convocatoria, la convención se llevará a cabo en Tuxtla Gutiérrez el 28 de junio, y cada referente u organización podrá exponer en la mesa plenaria un mensaje o posicionamiento político sobre los temas a tratar.

“La transformación verdadera requiere organización social, conciencia política, participación popular y una vinculación permanente entre el gobierno, el partido y las causas históricas del pueblo”, se expresa en la convocatoria.

Postura

El Movimiento Social por la Transformación y en Defensa de la Soberanía Nacional señaló que respalda “plenamente la defensa de la soberanía nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en un contexto internacional complejo que exige firmeza, unidad y compromiso con los intereses del pueblo de México”.