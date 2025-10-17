Convocan a conversatorio por el padre Marcelo

El colectivo Defensoras de Nasakobajk, el Movimiento de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra y Nuestros Territorios y el Centro de lengua y Cultura Zoque convocaron al conversatorio “Presbítero Marcelo Pérez: un legado de paz en tiempos de guerra”.

En un documento dijeron que el conversatorio se realizará el lunes 20 de octubre a las 3:00 de la tarde en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, A.C., con sede en la Ciudad de México.

Objetivo

“El objetivo de esta actividad es recordar el trabajo del párroco Marcelo Pérez como un ejemplo de lucha por la dignidad de los pueblos originarios de Chiapas”, manifestaron las agrupaciones convocantes.

Dijeron que “su acompañamiento fue vital para la fortaleza espiritual de muchas organizaciones comunitarias y sociales con las que trabajó incansablemente como mediador y pacificador”.

Señalaron que, “a un año de su cobarde asesinato es importante seguir alertando sobre los riesgos que corren los defensores de derechos humanos y los defensores del territorio”.

Proyectarán documental

Afirmaron que se tiene contemplado proyectar “La furiosa realidad”, documental de Delfino Cuevas y Fernando Romero-Forshtuber, y estarán representantes de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), la Red de afectados por la Minería (REMA), el Movimiento sueco por la reconciliación SweFor, la Red Eclesial Ecológica Mesoamericana (Remam), así como amigos cercanos al sacerdote tsotsil.

Añadieron que se espera la presencia del rapero Tutunakú, Juan Sant y de la poeta chiapaneca (zoque), Mikeas Sánchez.