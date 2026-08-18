Convocan a crear arte urbano para promover la paz

Presentaron "La paz se pinta", un concurso dirigido principalmente a las juventudes y a la población en general, para crear arte urbano y promover la prevención de conductas delictivas y la pacificación del estado.

El concurso fue anunciado por el Instituto de Administración Pública del Estado (IAP) en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Instituto de la Juventud de Chiapas (Injuve).

Se indicó que el principal objetivo es transmitir, mediante diseños de arte urbano como el grafiti, el mensaje de pacificación, que promueva la armonía social, la resolución pacífica de conflictos y la unión comunitaria.

La convocatoria está abierta al público en general. El único requisito es ser chiapaneco por nacimiento y comprobarlo con un documento oficial, como la credencial del INE.

Los interesados podrán registrarse a partir de esta fecha y hasta el 7 de septiembre, a través de la página iapchiapas.edu.mx. En esa dirección podrán enviar la propuesta de diseño para su valoración.

Posteriormente se anunciarán las 15 mejores pinturas para que el 26 de septiembre, en el parque Noquis de Tuxtla Gutiérrez lleven a cabo su elaboración en mamparas grandes que les serán proporcionadas, al igual que las pinturas y escaleras, en caso de requerirlas.

Premios

Ese mismo día, a manos del gobernador del estado, Eduardo Ramírez Aguilar, se premiarán a los tres primeros lugares: al primer lugar se le otorgará un total de seis mil pesos; al segundo, tres mil; y al tercer puesto, mil 500 pesos.

Las 15 obras serán colocadas en distintos espacios públicos de la ciudad, como puentes, parques y dependencias gubernamentales, entre otros. Incluso se prevé llevar estos proyectos a municipios como Tapachula y Palenque.

Para garantizar el cuidado de las piezas, se aseguró que personal de la Fiscalía, la Secretaría de Seguridad del Pueblo y del Gobierno del Estado, protegerán dichos diseños para que no sean dañados ni vandalizados.