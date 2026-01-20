Convocan a curso de preparación para examen de admisión

Como parte de las acciones de transparencia en los procesos de admisión y con la finalidad de brindar oportunidades a las juventudes para acceder a una educación de calidad, la Universidad Autónoma de Chiapas pone a disposición del público en general el curso de preparación para el examen de admisión de la Licenciatura en Médico Cirujano, en sus sedes de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula.

El curso está dirigido a quienes han concluido su bachillerato y estudiantes de sexto semestre, con promedio acumulado hasta el quinto semestre igual o superior a 8.5, en la escala de 1 a 10, que pertenezcan al área de Químico Biólogo o áreas afines a la salud, así como al Bachillerato General o Único, ya que esto es un requisito indispensable para la convocatoria de nuevo ingreso a esta licenciatura.

Las personas interesadas en formar parte de este curso deberán confirmar su inscripción en la plataforma https://sysweb.unach.mx, luego de lo cual recibirán un correo electrónico con las instrucciones para ingresar al curso de preparación en línea, así como el horario y días de clases.

Los temas a tratar en el curso, que tendrá una duración de tres meses, estarán apegados a la guía de estudio para el examen de admisión correspondiente a la convocatoria.