Convocan a Cursos Intensivos de Invierno

La Facultad de Lenguas, Campus Tuxtla, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), abrió la convocatoria para los Cursos Intensivos de Invierno 2026, dirigidos a estudiantes universitarios y público en general interesado en fortalecer sus conocimientos del idioma Inglés.

La oferta académica contempla cinco niveles del idioma, con un programa de 70 horas de formación presencial y las inscripciones se realizarán los días 3 y 4 de diciembre de 2026, en un horario de 9:00 a 14:00 horas, en la ventanilla de Control Escolar de los Cursos Autofinanciables de la citada unidad académica.

Costos e inicio de curso

De acuerdo a la convocatoria dada a conocer, las clases iniciarán el 9 de diciembre y concluirán el 21 de diciembre, de lunes a sábado, en horario de 8:00 a 14:00 horas y el costo del curso será de 2 mil 600 pesos.

Entre los requisitos de inscripción; para el público en general se encuentran presentar acta de nacimiento actualizada y CURP; en el caso de estudiantes de la Unach, deberán presentar su matrícula, mientras que el personal universitario tendrá que entregar un oficio de exoneración de pago, mientras que, para cónyuges del personal, se solicita también copia del acta de matrimonio.

La convocatoria contempla, además, la integración de grupos organizados, para los cuales será necesario entregar un oficio acompañado de la lista de participantes y cada grupo deberá contar con un mínimo de 18 estudiantes.

Para mayores informes, las personas interesadas pueden consultar el sitio www.lenguas.unach.mx o escribir al correo electrónico [email protected].

Con esta oferta académica, la Facultad de Lenguas de la Unach pone al alcance de la comunidad universitaria y de la sociedad en general alternativas de formación para fortalecer las competencias lingüísticas y ampliar sus oportunidades académicas y profesionales.