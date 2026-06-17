Convocan a Doctorado en Estudios Regionales

La Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) lanza su convocatoria a participar en el proceso de selección para el ingreso al Doctorado en Estudios Regionales que iniciará el próximo mes de enero de 2027.

La especialidad va dirigida a estudiantes con conocimientos en el área de las Ciencias Sociales, Derecho y Humanidades, para lo cual deberá contar con una formación inicial en estas y demostrar haber realizado actividades de docencia, administración y/o investigación, entre otras habilidades.

Por lo anterior, este posgrado busca formar investigadores capaces de emprender estudios originales e innovadores, de corte transdisciplinar, en el campo de las Ciencias Sociales, el Derecho y las Humanidades, que atiendan los problemas en la macroregión mesoamericana y las microregiones de Chiapas.

Proceso de selección

Las personas aspirantes serán sometidas a un proceso de selección por un comité académico que evaluará las solicitudes, posteriormente les realizarán una entrevista sobre su currículum vitae, proyecto de investigación y experiencia previa, una vez que hayan sido aceptados deberán aprobar el curso propedéutico.

Ya concluidos los estudios, los conocimientos adquiridos por parte del egresado le permitirá realizar investigaciones que respondan a las necesidades actuales de este contexto.

Para más información, quienes estén interesados podrán enviar un correo electrónico a la dirección: [email protected], ingresar a la página: https://www.dgip.unach.mx/ o comunicarse al número 61-7-8000 extensión 5257.