Convocan a donar en el próximo Croquetón 2025

Con el objetivo de apoyar la labor de rescate animal y concientizar a la población, la representante legal de Huellas Chiapas, Claudia Cisneros, invitó a la población al “Croquetón 2025”, evento que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de diciembre en el parque Tuchtlán, de 09:00 a 16:00 horas.

En la presentación, Cisneros estuvo acompañada por Berta Tinoco de la organización Cosideva, dedicada a campañas de esterilización, y por Mari Carmen Mancilla del refugio Michi Espacio Zoke, especializado en el rescate de gatos.

Destacó que el evento es organizado desde 2013 por un grupo constituido en su mayoría por mujeres rescatistas.

“Hacemos esfuerzos muy grandes todos los días para intentar mantener de pie nuestros intentos de frenar la sobrepoblación, a través de campañas de esterilización, refugios y la promoción de adopciones responsables”, explicó la activista.

Concientización con educación

Subrayó que el corazón de su labor es el bienestar de los animales y que, paralelamente, buscan generar conciencia y educación en la sociedad a través de campañas en escuelas, pues confían en que “la educación es lo que un día podrá transformar esta lamentable realidad en las calles de nuestra ciudad”.

Cisneros recalcó la importancia de rescatar a un animal de la calle, no solo por el cambio en la vida del individuo, sino por el impacto positivo en la salud pública.

“Cada vez que recogemos a un perrito o gato de la calle, estamos incidiendo en la disminución de heces fecales y orina en la vía pública. Además, al esterilizarlos, evitamos el nacimiento de cientos de perros y gatos de los que, de forma lamentable, el 90 % no tendrá un hogar y terminará muriendo en las calles de formas crueles”, afirmó.

El “Croquetón” es una convocatoria anual que invita a la comunidad a sumarse donando alimento para perros y gatos, así como artículos de limpieza, que son fundamentales para el funcionamiento de los refugios y hogares temporales.

“Es una ocasión en la que la gente se suma para que nuestra tarea no sea tan sofocante, ya que mayormente nace de nuestros recursos propios”, comentó Cisneros.