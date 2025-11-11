Convocan a empresas sumarse al Buen Fin

Con la meta de superar las 100 empresas afiliadas en el estado, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) de Tuxtla Gutiérrez se prepara para la edición 2025 del Buen Fin, que se desarrollará del 13 al 17 de noviembre.

Miguel Ángel Blas Gutiérrez, presidente de la Canaco Tuxtla, confirmó que el evento se ha planeado para empatar con el megapuente del 20 de noviembre, con el objetivo de que la ciudadanía pueda aprovechar los beneficios de los precios preferenciales, que calificó como “los mejores del año”.

“Hasta el momento tenemos reportadas alrededor de 50 empresas dentro del estado, pero estamos esperando que se registren entre 80 o un poco más de 100 empresas chiapanecas”, declaró.

Registro

El presidente lanzó una invitación abierta a todos los comercios y prestadores de servicios a sumarse por medio de la plataforma oficial del Buen Fin y poder acceder a la promoción y ser parte de esta iniciativa.

Las empresas locales podrán registrarse de forma gratuita a través de la página elbuenfinconcacano.com.mx hasta el 12 de noviembre, una vez dentro de la página se deberá cumplir con algunos requisitos del negocio.

Al ser cuestionado sobre las expectativas de la derrama económica, Blas Pérez indicó que los números específicos aún se están analizando pero se espera superar las proyecciones, tal como ocurrió en eventos anteriores.