Convocan a encuentro en el Cideci-Unitierra

La comisión sexta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) convocó al Semillero “de pirámides, de historia, de amores y, de, claro, desamores”.

En un comunicado firmado por el subcomandante Moisés, explicó que participarán Sylvia Marcos, Bárbara Zamora, Tamara San Miguel, Luis de Tavira, Raúl Zibechi, Arturo Anguiano, Carlos Antonio Aguirre Rojas, Eduardo Almeida, Carlos Tornel y Raúl Romero.

Dijo que ellos “expondrán sus análisis sobre las pirámides y los manejos de las historias en el sistema económico, los malos gobiernos, las leyes y la estructura judicial, los movimientos de resistencia, las izquierdas y el progresismo, los derechos humanos, la lucha feminista y las artes”.

Añadió que “tal vez algo se diga de amores y desamores, según. En cualquier caso, o cosa, se espera que quienes exponen no abrumen al respetable con demasiadas citas bibliográficas, elucubraciones asfixiantes o resúmenes de Wikipedia”.

Agregó: “La Comisión Sexta Zapatista invita a las personas firmantes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Declaración por la Vida a la realización del semillero para celebrar las resistencias y rebeldías del mundo: De Pirámides, de Historias, de Amores y, claro, Desamores”.

Moisés explicó que las actividades se realizarán del 26 al 30 de diciembre en el Cideci-Unitierra, ubicado en San Cristóbal.

El comunicado fue difundo este lunes 17 de noviembre, fecha en que se cumplen 42 años de la fundación del EZLN.