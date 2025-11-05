Convocan a escuelas a participar en Feria Universo del Libro

Como parte de la política de superación académica y con el propósito de fomentar el hábito de la lectura entre niños, adolescentes y público en general, el Planetario del Colegio de Bachilleres de Chiapas, en Tapachula, llevará a cabo la Primera Feria “Universo del Libro”, un evento que reunirá a escritores, casas editoriales, librerías, así como agrupaciones culturales y artísticas de la región.

De acuerdo con el titular del Planetario, Leonel Hernández de León, esta se realizará del 12 al 14 de noviembre, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, en las instalaciones del recinto, donde se espera la asistencia de estudiantes de diversos planteles del Cobach y del público interesado en la literatura y las expresiones artísticas.

Explicó que Universo del Libro es una iniciativa que surge del compromiso del Planetario por impulsar el conocimiento, la ciencia y la cultura desde un enfoque integral, en el que también se promueva la lectura como una herramienta de aprendizaje y reflexión.

Durante los tres días del evento se llevarán a cabo presentaciones de libros, conferencias, lecturas en voz alta, cuentacuentos, exposiciones, talleres y actividades culturales, en las que participarán escritores reconocidos de la región Soconusco, así como editoriales locales y nacionales interesadas en fortalecer la oferta literaria en el sur de Chiapas.

El titular destacó que esta primera edición representa el inicio de una nueva etapa para el Planetario del Cobach Tapachula.