Convocan a Expoventa Artesanal del Humanismo

El secretario del Humanismo, Francisco Chacón, invita a las y los artesanos de Chiapas a participar en la convocatoria Expoventa Artesanal del Humanismo, un espacio diseñado para impulsar el talento local, abrir oportunidades de comercialización y dar mayor proyección a la riqueza cultural de la entidad.

El secretario del Humanismo explicó que, podrán participar personas mayores de 18 años, residentes de cualquier municipio del estado, dedicadas a la producción artesanal tradicional o cultural en ramas como textiles, cerámica, madera, cestería, joyería, entre otras.

Requisitos

Dijo que los requisitos de participación son: llenar el formulario de solicitud, presentar identificación oficial, mostrar evidencia del trabajo artesanal y firmar la carta compromiso. El registro estará sujeto a la disponibilidad de espacios y se respetará el orden de inscripción.

Las y los interesados pueden acudir directamente a la Secretaría del Humanismo, ubicada en Calzada Mactumatzá No. 50, colonia Romeo Rincón Castillejos, Tuxtla Gutiérrez, o registrarse en línea a través de la página oficial www.humanismo.chiapas.gob.mx.

Francisco Chacón destacó que “la Expoventa Artesanal del Humanismo es una convocatoria permanente, que busca abrir nuevas oportunidades para que las y los artesanos de Chiapas den a conocer su talento, fortalezcan sus ingresos y contribuyan a mantener vivas nuestras tradiciones”.