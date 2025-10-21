Convocan a Feria de Empleo para grupos vulnerables

Con el objetivo de vincular a la población más necesitada con oportunidades laborales dignas, este 22 de octubre se llevará a cabo la Segunda Feria Nacional de Empleo para Grupos Vulnerables 2025 en el centro Expo Convenciones de Chiapas, en un horario de 8:00 a 14:00 horas.

Marco Cancino González, subsecretario nacional de Empleo en la entidad, destacó que el evento concentrará más de 450 vacantes y contará con la asistencia de más de 50 empresas e instituciones que promoverán sus programas y servicios.

Una necesidad

El funcionario explicó que el enfoque en grupos vulnerables responde a una necesidad identificada tras visitar las cinco delegaciones de la subsecretaría en la entidad. “Estuve en Palenque, Comitán, San Cristóbal, Tuxtla Gutiérrez y Tapachula, y siempre los temas eran: ‘no hay atención, no conocemos las oficinas’”, relató Cancino González.

“Hoy puedo decir que todas las oficinas de la subsecretaría están funcionando para hacer un acercamiento directo con las personas necesitadas”, indicó.

Detalló que la Subsecretaría Nacional de Empleo maneja tres tipos de ferias laborales, y esta en particular está diseñada para quienes han perdido su fuente de empleo y buscan un trabajo digno.

Grupos beneficiados

Entre los grupos beneficiados se encuentran, personas con discapacidad, adultos mayores y destacó que existe una importante apertura laboral para este sector.

“Por eso hoy nuestra feria va dirigida a grupos vulnerables y desde luego nosotros somos una subsecretaría de resultados”, afirmó.

En este contexto agradeció la apertura de las empresas que han realizado modificaciones en sus instalaciones para crear ambientes propicios.

El subsecretario informó que, desde que asumió el cargo, se han realizado seis ferias de empleo, acercándose a la meta nacional de 17 eventos de este tipo.

“Con la de Tuxtla Gutiérrez estamos llegando a la meta, pero nosotros en la secretaría creemos que podemos alcanzar y rebasar las metas”, aseguró.

Anunció que, debido al éxito y la alta demanda, ya están proyectadas tres ferias más para lo que resta del año en Comitán, Comalapa (esta última denominada “Feria de la Paz”) y una segunda edición especial para personas con discapacidad, dada la gran aceptación que tuvo la primera.