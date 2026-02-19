Convocan a festival de rock en la capital

La concha acústica del Parque de la Juventud será sede del arranque del festival Viernes de Rock, programa que busca consolidar este espacio como un punto de encuentro entre la juventud y las familias, así lo anunció Gabriela Abarca Flores, directora del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura (ITAC).

La jornada musical se llevará a cabo el próximo viernes 20 de febrero en la Concha Acústica del Parque de la Juventud, en un horario de 17:00 a 21:00 horas.

Abarca Flores, destacó que este nuevo programa busca ofrecer un espacio de expresión para las bandas emergentes del estado, al tiempo que se fomenta la convivencia social en los espacios públicos.

“La intención es que los jóvenes y las familias se apropien de estos lugares y los disfruten con actividades de calidad”, señaló la funcionaria al hacer la invitación formal.

Más actividades

El programa contará también con la colaboración del Injuvem y el TUX Bazar Juvenil, los asistentes podrán encontrar una oferta gastronómica y de artículos diversos que complementarán la velada.

El Viernes de Rock se suma a una cartelera mensual de diversas actividades que incluye los Lunes de Danzón, Martes de Cocina Tradicional y Sábados de Palomazo, proyectos que buscan revitalizar la vida cultural de la capital.

En ese sentido, Abarca Flores informó que ya se tiene un registro de 15 bandas interesadas en participar en futuras ediciones, aunque la convocatoria sigue abierta para todos los grupos de rock locales y estatales que deseen formar parte de esta plataforma.

Los interesados en inscribirse pueden acudir directamente a las instalaciones del ITAC, ubicadas en la 1ª Poniente y 2ª Norte, en la Casa de la Cultura. La entrada al evento es completamente gratuita.