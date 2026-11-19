A través de una conferencia de prensa, la organización “Unidad de San Cristóbal” informó que como parte de las convocatoria para elegir a un candidato independiente para las próximas elecciones, abrirán un modulo de recepción a partir del 25 de noviembre donde los ciudadanos podrán postular a los perfiles que crean idóneos.

Argumentando que los partidos políticos han fallado en atender las necesidades de la población sancristobalense, posicionando a candidatos que terminan velando por su propios interés, la organización busca llegar a un consenso con ciudadanos y postular a lo mejores perfiles.

Detallaron que las propuestas también podrán recibirse a través de su página de Facebook, cerrando la recepción el próximo 27 de noviembre. Asimismo, aclararon que los ciudadanos propuestos deben estar previamente de acuerdo con su postulación.

Intentos

En el evento, Víctor Reyes señaló que parte de quienes integran la organización ya han participado en elecciones, impulsando a candidatos independientes. Sin embargo, mencionó que tras los fracasos electores, las agrupaciones se han disuelto, lo que consideró un error y una crítica hecha por la propia sociedad.

Por lo mismo, explicó que la propuesta ciudadana tiene el objetivo de caminar hasta las elecciones de 2030, entendiendo que en la próxima contienda podrían no obtener el mejor resultado.

Abiertos

Cuestionados sobre las bases ideológicas que tiene la organización y con las que posteriormente se elegirá al candidato, señalaron que están abiertos a pensamientos tanto de derecha como de izquierda y centro.

Pese a que aceptaron la dificultad que tienen para llamar a la población de las comunidades indígenas de San Cristóbal, la organización, a través de un mensaje en lengua originaria, también invitó a dicho sector a unirse en el proceso.