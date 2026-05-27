Convocan a ingresar al Ejército Mexicano

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), a través de la 31.ª Zona Militar y 13.º Batallón de Infantería, ubicada en Rancho Nuevo, inició una campaña de reclutamiento de jóvenes; hombres y mujeres mayores de 18 años en San Cristóbal de Las Casas, con el objetivo de fortalecer las filas del Ejército Mexicano.

La iniciativa responde a la necesidad de mayor personal encuadrado y adiestrado para cumplir con funciones militares en el país.

La dependencia federal invita a la población Chiapaneca a proteger y servir al país, siendo parte del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), de 18 a 29 años de edad.

Dio a conocer a todos los interesados, quienes podrán acudir en el centro de la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en los cuarteles militares y de la Guardia Nacional (GN), para mayor información.

Se dijo que los jóvenes de nuevo ingreso gozarán en todos los servicios como soldados, así como seguro de vida, médico, crecimiento personal y laboral, entre otros apoyos que estarán recibiendo durante su estancia dentro de las fuerzas armadas.

Entre los requisitos están: ser mexicano por nacimiento, soltero y no vivir en concubinato, tener entre 18 y 29 años de edad, con estatura mínima: mujeres: 1.56 m y hombres: 1.63 m., tatuajes no visibles (manos, cuello, cara), INE vigente, entre otros.