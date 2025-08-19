Convocan a instructores externos de oficio

El Instituto de Capacitación y Vinculación Tecnológica del Estado de Chiapas (Icatech) dio a conocer la convocatoria para instructores externos de oficio, dirigida a personas con experiencia, conocimiento y vocación de servicio que deseen transmitir sus habilidades en beneficio de la sociedad.

El director general del Icatech, César Espinosa Morales, explicó que se abrieron 11 convocatorias regionalizadas, correspondientes a cada una de las unidades de capacitación distribuidas en el estado, con el propósito de atender de manera más cercana y efectiva las necesidades de formación en las distintas comunidades de Chiapas. De esta manera el Icatech invita a todas y todos los interesados a acercarse a la Unidad de Capacitación más cercana para registrarse y conocer los requisitos específicos de participación.

Se busca integrar a personas que deseen convertirse en agentes de cambio a través de la enseñanza práctica y el fortalecimiento del talento local, reafirmando de esta manera la convicción de que el conocimiento compartido transforma vidas.