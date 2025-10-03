Convocan a jornadas de lucha y resistencia

Diversas organizaciones, colectivos y personas en lo individual convocaron a una Jornada de lucha y resistencia en defensa de El Común y en contra de la guerra a los pueblos zapatistas, a realizarse del 2 al 19 de este mes dentro y fuera del país.

En un comunicado difundido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), informaron que la propuesta es “impulsar actividades desde muy distintos calendarios y geografías, dentro y fuera del país”.

Agregaron que lo anterior fue acordado en una reunión que se llevó a cabo con la participación de colectivos, organizaciones e individuos, luego de la convocatoria a movilizarse que hiciera el Congreso Nacional Indígena (CNI).

“Frente a los ataques, hostigamientos y manipulación, que hacen los tres niveles del mal gobierno hacia los pueblos bases de apoyo zapatistas por el asunto de la tierra recuperada” y ante una inminente agresión a nuestros hermanos zapatistas y atendiendo el llamado que hizo el CNI-Consejo Indígena de Gobierno (CIG), desde la Casa de los Pueblos y Comunidades Samir Flores Soberanes, convocamos a una reunión de trabajo con diversas colectividades e impulsar acciones coordinadas contra la guerra a nuestros hermanos zapatistas”, agregaron.

Señalaron que al encuentro asistieron integrantes de Pueblos Unidos de la Región Cholulteca, la Red Universitaria Anticapitalista, la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq, Mujeres y la Sexta de San Cristóbal y el Frayba, entre otros.