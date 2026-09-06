Convocan a jóvenes a concurso sobre el río Sabinal

Con el propósito de fomentar el interés de las nuevas generaciones por el cuidado del medio ambiente, el Instituto Ciudadano de Planeación Municipal (Iciplam), a través de su Coordinación de Medio Ambiente y Energía, y la Comisión de Medio Ambiente del Cabildo de Tuxtla Gutiérrez, convocaron a participar en el concurso de dibujo e ilustración “Riquezas naturales de mi río Sabinal”.

La convocatoria está dirigida a personas de 14 a 18 años residentes en Tuxtla Gutiérrez, quienes podrán presentar una ilustración original e inédita que represente la belleza, vida e importancia del río Sabinal y contribuya a generar conciencia sobre la conservación de este patrimonio natural.

Técnicas

Las obras podrán realizarse mediante técnicas físicas como lápiz, colores, acuarela, acrílico o cualquier otra, siempre que sean elaboradas de manera tradicional y no digital.

El formato máximo será de 50 por 70 centímetros, en orientación horizontal o vertical.

Entre los temas contemplados se encuentran la fauna del río, como peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos e insectos; así como la flora, los árboles y la vegetación ribereña.

También podrán abordarse elementos como el agua, las pozas y el cauce, además de la convivencia entre ciudad y río desde una perspectiva de respeto a la naturaleza.

Para elegir a los ganadores se tomarán en cuenta aspectos como la creatividad y originalidad, relación con el tema, calidad artística y técnica, así como el mensaje de valoración y conservación que transmita cada trabajo.

El primer lugar recibirá como premio la publicación de su obra en portada y una tableta; el segundo lugar obtendrá binoculares, mientras que el tercer lugar recibirá una cámara de acción tipo GoPro.

La recepción de trabajos permanecerá abierta hasta el 9 de octubre de 2026.