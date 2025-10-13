Convocan a jóvenes para construir políticas públicas

El Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, a través del Instituto de la Juventud (Injuve) lanzó una convocatoria para integrar el Comité Municipal de Atención a la Juventud (Comunaj), bajo el lema “Jóvenes que inspiran, juventudes que deciden”, una iniciativa que busca impulsar la participación activa de la juventud en la toma de decisiones y fortalecer las políticas públicas con perspectiva joven.

La invitación está dirigida a jóvenes de entre 18 y 29 años que quieran formar parte de un espacio de participación ciudadana para construir políticas públicas desde la voz juvenil.

En este ámbito, el Comunaj busca ser un órgano de participación ciudadana directa que brinde asesoría, consulta y vinculación al Gobierno Municipal en temas relacionados con la juventud.

Su misión es aprovechar los conocimientos y la experiencia de jóvenes tuxtlecos para proponer soluciones, generar proyectos y fortalecer las políticas públicas locales.

En ese sentido se seleccionarán 30 jóvenes de entre 18 y 29 años que residan en Tuxtla Gutiérrez y que sean propuestos por instituciones educativas, organizaciones juveniles, sectores público o privado, o sociedad civil.

Los integrantes desempeñarán su cargo durante dos años, con posibilidad de renovación por un periodo igual.

Entre los requisitos, las y los aspirantes deben contar con residencia mínima de tres años en la capital chiapaneca, no haber sido condenados por delitos, ni ocupar cargos de elección popular.