Convocan a juventud a diseñar por la paz

Para fomentar la creatividad juvenil y sensibilizar sobre el daño de las adicciones, el Centro Estatal de Prevención a la Violencia y Participación Ciudadana presentó el segundo concurso estatal de cartel y TikTok, denominado “Diseña y crea por la paz de Chiapas”.

La convocatoria estará abierta hasta el 4 de septiembre y podrán participar jóvenes de 15 a 35 años. El certamen contempla dos categorías: Cartel y video de TikTok, con una subcategoría para TikTok en lenguas indígenas.

Premios

De acuerdo con Yolanda María Alfaro Pérez, directora general del Centro Estatal, en ambas ramas, los premios son los mismos: primer lugar, una computadora Mac; segundo lugar, una laptop; tercer lugar, un scooter eléctrico, además, se entregarán tres menciones honoríficas por categoría.

La temática central se enfoca en la prevención de adicciones, con el fin de crear conciencia sobre las graves consecuencias físicas y psicosociales del consumo nocivo de drogas, alcohol, tabaco y otras sustancias.

Alfaro Pérez subrayó que los contenidos deben estar elaborados en el lenguaje juvenil, con mensajes que realmente conecten con ese público. En el caso de los TikTok, pidió que los videos logren impactar emocionalmente y generen un cambio personal en quien los ve.

La convocatoria es de alcance estatal, por lo que están invitados todos los municipios de Chiapas, Alfaro Pérez enfatizó que la paz se construye con acciones como esta, y vinculó el consumo de sustancias con la violencia, al señalar que en la mayoría de los casos de agresión contra mujeres, el agresor se encuentra bajo el influjo de drogas o alcohol.

Afirmó que casi el 80 por ciento de los delitos están relacionados con adicciones, por lo que considera fundamental dirigir estos mensajes a la juventud.

Finalmente, la directora mencionó que el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar respalda la iniciativa y ha mostrado especial interés en que los jóvenes de las comunidades más alejadas del estado tengan oportunidad de participar.