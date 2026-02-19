Convocan a la ciudadanía al Congreso Lekil Kuxlejal

El Gobierno de Chiapas, a través de la Secretaría de Educación (SE), convoca con entusiasmo a la ciudadanía a ser parte del Congreso Internacional Lekil Kuxlejal: el Buen Vivir para la prosperidad compartida, un acontecimiento que marca un antes y un después en la vida pública del estado.

Este Congreso nace de una reflexión profunda frente a los desafíos del modelo civilizatorio actual y propone ampliar la mirada hacia otras formas de comprender, organizar y dignificar la vida en comunidad. No se trata solo de un encuentro académico, sino de una experiencia histórica que invita a abrir la conciencia colectiva y a construir.

Con la participación articulada de la Secretaría de Educación (SE), la Secretaría de Salud (SS) y el Poder Judicial del Estado (PJE), se consolida un espacio de diálogo académico y comunitario que coloca en el centro al Lekil Kuxlejal (Buen Vivir), una propuesta que brota del territorio chiapaneco y se nutre de la sabiduría viva de los pueblos originarios.

Jornada

El próximo 20 de febrero, la ciudadanía está llamada a vivir una jornada de pláticas y temas organizadas de la siguiente manera:

A las 11:00 horas: Mesas “Psicoanálisis y Buen vivir: palabras y lazo social”, desde el Auditorio de Rectoría de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).

A las 12:00 horas: Acto protocolario de inauguración en el Auditorio Los Constituyentes, de la Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas (Unach).

A las 13:00 horas: Primeras reflexiones en torno a la cuestión del Buen Vivir, en el mismo recinto.

A las 13:30 horas: “Medicina social y humanista. Diálogo intercultural en salud”, en la Facultad de Medicina de la Unach.

De manera simultánea

A las 16:00 horas: Igualdad, libertad y empoderamiento de las mujeres para el Buen Vivir, en la Sala de Proyección de la Biblioteca Central Universitaria “Carlos Maciel Espinosa”.

A las 16:00 horas: Sustentabilidad y conciencia ambiental, en la Sala Balún Canán de la Biblioteca Central Universitaria Carlos Maciel Espinosa.

A las 16:30 horas Educar para el Buen Vivir, nuevamente en el Auditorio Los Constituyentes.

Para cerrar

A las 17:00 horas: Justicia, Derechos Humanos y el Lekil Kuxlejal, en el Auditorio Manuel José de Rojas de la Facultad de Derecho.

En el segundo día de actividades continuará en la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), en San Cristóbal de Las Casas, donde se desarrollarán las siguientes actividades:

A las 10:00 horas: Antropología social: el Buen Vivir desde el sentipensar de la comunidad, en la Sala de Rectores.

A las 10:00 horas: Análisis lingüístico: Lekil Kuxlejal, reflexiones en perspectiva de comunalidades, en el Auditorio “Natalio Hernández”.

A las 11:30 horas: Antropología social: el Buen Vivir desde los pueblos amerindios, nuevamente en la Sala de Rectores.

A las 12:00 horas: Símbolos que nos nombran: identidad y participación en el nuevo Escudo de Chiapas, en el Auditorio “Jacinto Arias”.

A las 13:30 horas: Acto de clausura en el auditorio “Jacinto Arias”.

Esta segunda jornada profundiza en la dimensión intercultural, lingüística, identitaria y comunitaria del Lekil Kuxlejal, fortaleciendo el diálogo entre saberes académicos y conocimientos ancestrales.