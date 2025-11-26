Convocan a la décima recolección de tapitas

La organización ciudadana Operación Conejo hizo un llamado a la ciudadanía chiapaneca para sumarse a su próxima jornada de recolección de tapitas de plástico, programada para el domingo 7 de diciembre, con la finalidad de generar recursos que se destinarán a causas sociales y de salud.

Con esta acción, buscan recaudar recursos destinados a tratamientos médicos, quimioterapias y apoyo social para niñas y niños vulnerables.

Operación Conejo celebra este año su décimo aniversario, reforzando su misión de unir reciclaje, solidaridad y cuidado del medio ambiente.

Campaña de donación

La décima edición de su campaña “Operación Tapitas”, se llevará a cabo de 10:00 a 6:00 horas en la puerta cuatro del parque Caña Hueca, en Tuxtla Gutiérrez.

Se solicita a la población llevar tapas de botellas de agua, refrescos, lácteos y otros envases de plástico.

Todas las donaciones se entregarán a centros de acopio para su venta y conversión en recursos económicos.

Además, los recursos se destinarán íntegramente a ayudar a menores con cáncer o enfermedades especiales, internados en hospitales públicos de Chiapas, mediante la compra de medicamentos, insumos médicos, estudios y tratamientos necesarios.

Iniciativa ciudadana

Operación Conejo nació en 2015 en Tuxtla Gutiérrez, de la mano de ciudadanos preocupados por la basura en las calles y con el deseo de transformar ese problema en algo útil para su comunidad.

Sus objetivos principales incluyen: reducir la basura inorgánica en vías públicas, promover la cultura de las cinco R, fomentar la donación y la solidaridad, y brindar apoyo a niños con cáncer y enfermedades graves del Hospital de Especialidades Pediátricas de Chiapas.