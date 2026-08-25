Convocan a la tercera Crocokermés Solidaria

El próximo domingo 30 de agosto, el centro de rescate Mundo Cocodrilo, ubicado en Suchiapa, abrirá sus puertas para celebrar la tercera edición de la Crocokermés Solidaria, un evento que desde 2025 busca acercar a la comunidad el mundo de los cocodrilos y fomentar la conservación de estas especies.

El biólogo Jerónimo Domínguez Laso, responsable del centro, destacó que esta jornada familiar se ha consolidado como un espacio de aprendizaje y convivencia, donde grandes y pequeños pueden perder el miedo y desmontar estereotipos sobre estos reptiles.

El evento se realiza en conmemoración del Día Nacional del Cocodrilo, celebrado el 23 de agosto en homenaje al biólogo Miguel Álvarez del Toro. Las actividades comenzarán a las 10 de la mañana y se extenderán hasta las 5 de la tarde.

Contará con recorridos guiados, exhibiciones especiales, fotografías con ejemplares, una exposición fotográfica de naturaleza, artesanías, souvenirs y venta de alimentos.

Afluencia

Domínguez Laso compartió que en la última edición asistió un aproximado de 200 visitantes; para esta tercera, confía en que la respuesta será igual de positiva, pese a que el evento fue pospuesto de abril por las altas temperaturas.

El biólogo reconoció que la recaudación por la entrada general de 40 pesos es simbólica y apenas alcanza para cubrir una semana de alimentación de los cerca de 150 cocodrilos que alberga el centro, algunos de los cuales consumen hasta 50 kilogramos diarios.

Domínguez Laso hizo un llamado a la población a asistir en familia y a aprender a convivir con la fauna local, recordando que muchas veces son los humanos quienes invaden los hábitats naturales.

La cita es el domingo 30 de agosto, de 10 a 17 horas, en Mundo Cocodrilo, ubicado en Suchiapa.