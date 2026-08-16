Convocan a la unidad en asamblea de Huixtla

La asamblea de Morena realizada en Huixtla, este sábado, fue el escenario para convocar a la unidad y organización para seguir defendiendo a la llamada Cuarta Transformación.

Antes de la hora convocada y con un salón “Latinos” abarrotado, se llevó a cabo la Asamblea Informativa de Unidad en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, encabezada por el líder municipal guinda, Mario González Puón, y el diputado local Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso del Estado.

El encuentro congregó a dirigentes, liderazgos estatales, militantes y simpatizantes de Morena, así como a habitantes de distintas colonias, barrios y comunidades de Huixtla, quienes destacaron la importancia de mantener la unidad y la organización territorial del movimiento.

Durante la asamblea se subrayó que la organización desde las comunidades es fundamental para fortalecer el vínculo con la ciudadanía.

En su intervención, Mario González Puón convocó a la militancia a mantenerse organizada, informada y cercana al pueblo, fortaleciendo la presencia de Morena en cada colonia, barrio y comunidad de Huixtla.

Por su parte, el diputado Mario Guillén expresó su satisfacción por regresar a Huixtla y participar en esta asamblea.

“Hoy, más que nunca, en México nos gobernamos las mexicanas y los mexicanos. Por eso seguimos recorriendo las calles, las colonias y los municipios, hablando de frente con el pueblo, informando y, sobre todo, defendiendo con convicción nuestra soberanía y a nuestra nación”, afirmó.

La asamblea concluyó con un llamado a fortalecer la unidad, la organización y la participación ciudadana, con el objetivo de mantener vivo el movimiento de transformación y consolidar sus bases en Huixtla.