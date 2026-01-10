Convocan a licenciatura en Ciencias de la Tierra

La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach) ha abierto el periodo de convocatoria para la licenciatura en Ciencias de la Tierra, esta formación se posiciona como una respuesta académica ante los desafíos ambientales y geológicos contemporáneos, particularmente en una región como Chiapas, el inicio de cursos está programado para el 15 de enero del 2026.

Ana Lucía López Pimentel, encargada del Instituto de Gestión de Riesgos y Cambio Climático de la Unicach, destacó que el programa ofrece una formación integral con un enfoque práctico y especializado.

Preparación

La académica explicó que los estudiantes se prepararán en el análisis y gestión de fenómenos como sismos, actividad volcánica, deslizamientos, inundaciones y los efectos de la migración climática, el plan de estudios aborda áreas cruciales como el monitoreo de la calidad del aire, la realización de simulaciones climáticas y el fomento de la resiliencia en las comunidades.

Los alumnos tendrán acceso y participación en el Centro de Monitoreo Vulcanológico y Sismológico de la universidad, el cual realiza un seguimiento en tiempo real de los volcanes Chichón y Tacaná, además de la actividad sísmica de la entidad.

Cuerpo académico

López Pimentel precisó que el cuerpo académico está integrado por expertos en sus respectivas disciplinas, con el 90 por ciento de ellos formando parte del prestigioso Sistema Nacional de Investigadores.

La encargada invitó a los interesados, tanto estudiantes próximos a egresar del bachillerato como a padres de familia, a conocer de cerca las instalaciones.

“Tenemos laboratorios que estamos estrenando precisamente para darles una mayor calidad académica y formación a nuestros estudiantes”, mencionó.

Maestrías y posgrados

La licenciatura representa, además, una puerta de acceso natural a estudios de posgrado de calidad, ya que la misma Unicach ofrece una Maestría en Gestión de Riesgos y Cambio Climático reconocida por el Sistema Nacional de Posgrados.